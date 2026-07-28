Bolsas da Ásia fecham em baixa; Kospi tomba quase 11% com venda de ações de chips

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, com a da Coreia do Sul despencando quase 11%, em meio a uma forte liquidação de ações de fabricantes de chips.

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O índice sul-coreano Kospi caiu 10,84% em Seul, a 6.023,66 pontos, após o pregão ser temporariamente suspenso, e registrou a maior queda em mais de quatro meses. As gigantes de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix, que respondem por mais de 50% da capitalização do índice, recuaram 13,39% e 14,65%, respectivamente.

Ontem, as ações da SK Hynix negociadas em Nova York caíram para abaixo do preço de US$ 149 da oferta pública inicial (IPO) de sua estreia em Wall Street, em 10 de julho, e fecharam a US$ 143 por ação.

Analistas atribuem a realização no setor, em parte, à expectativa de aumento da concorrência de startups e fabricantes de chips chinesas, o que pode limitar os ganhos de líderes globais cujos papéis se valorizaram fortemente nos últimos meses, impulsionados pela demanda ligada à inteligência artificial. Operadores também aproveitaram o movimento para embolsar lucros após a prolongada alta dessas ações.

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As preocupações ganharam força com a estreia da fabricante chinesa de chips de memória CXMT na segunda-feira: as ações saltaram 466% no primeiro dia de negociação. A empresa captou ao menos US$ 8,6 bilhões em seu IPO em Xangai, mas os papéis recuaram 4,1% nesta terça-feira.

A liquidação de ações de chips hoje também ocorreu após reportagem da publicação de tecnologia The Information segundo a qual a China iniciou a produção em massa de ferramentas nacionais de litografia ultravioleta profunda (DUV, na sigla em inglês), usadas para imprimir padrões minúsculos de circuitos em wafers de silício.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve perda de 3,95% em Tóquio, a 62.364,92 pontos, também pressionado por ações relacionadas a chips, e o Taiex caiu 4,65% em Taiwan, a 41.603,36 pontos, com recuo de 2,98% da TSMC, maior fabricante de semicondutores por contrato do mundo.

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Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 1,16%, a 3.813,31 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 3,20%, a 2.410,42 pontos.

Na contramão, o Hang Seng avançou 0,41% em Hong Kong, a 25.310,85 pontos.

A recente trégua no conflito entre Estados Unidos e Irã, que ajuda o petróleo a cair pela terceira sessão consecutiva, ficou em segundo plano na Ásia, mas deu sustentação à bolsa australiana, a principal da Oceania. O índice S&P/ASX 200 subiu 0,60% em Sydney, a 8.947,80 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press