Por Patricia Lara*

São Paulo, 20/11/2026 - As bolsas asiáticas caíram nesta sexta-feira, com as ações de tecnologia pressionadas diante das preocupações persistentes em relação a restrições à inteligência artificial, controles de exportação e custos de projetos.

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O índice japonês Nikkei despencou 5,1% em Tóquio, a 56.436,65 pontos, o nível mais baixo desde 9 de abril. As ações dos setores de semicondutores e metais lideraram as perdas. O SoftBank Group recuou 14%, a Kioxia Holdings perdeu 12% e a JX Advanced Metals caiu 9,5%.

O índice sul-coreano Kospi recuou 5,21% em Seul, a 4.869,96 pontos. A Samsung Electronics derreteu 7,01% e a SK Hynix cedeu 5,9%.

Em outras partes da Ásia, o índice Hang Seng fechou com perda de 1,9%, a 22.410,80 pontos em Hong Kong. Na China continental, o Xangai Composto apresentou baixa de 1,22%, a 3.533,79 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 3,6%, a 1.924,90 pontos. O banco central da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve inalteradas no fim da noite de quinta-feira as taxas de juros de referência para empréstimos.

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O Taiex registrou tombo de 6,23% em Taiwan, a 36.033,29 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão em baixa, com o S&P/ASX 200 cedendo 1,58% em Sydney, a 8.592,60 pontos.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

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* Com informações da Dow Jones Newswires