Bolsas da Ásia fecham em baixa, de olho na China e em possível paralisação nos EUA

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, em meio a preocupações sobre a economia chinesa e uma possível paralisação do governo dos EUA. O índice japonês Nikkei caiu 1,11% em Tóquio hoje, a 32.315,05 pontos, a mínima do pregão, enquanto o Hang Seng recuou 1,48% em Hong Kong, a 17.466,90 pontos, o sul-coreano Kospi teve queda de 1,31% em Seul, a 2.462,97 pontos, e o Taiex registrou perda de 1,07% em Taiwan, a 16.276,07 pontos. Na China continental, o dia também foi negativo: o Xangai Composto recuou 0,43%, a 3.102,27 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,52%, a 1.894,68 pontos. A frágil recuperação econômica da China voltou ao radar no fim de semana, após novos sinais de problemas no setor imobiliário. "As dificuldades no setor imobiliário chinês estão longe de acabar, à medida que a notória incorporadora Evergrande falhou no pagamento de 4 bilhões de yuans em bônus domésticos e adiou reuniões sobre reestruturação" de dívidas, comentou Tina Teng, analista de mercado da CMC Markets APAC & Canada. Já nos EUA, o governo de Joe Biden enfrenta no curto prazo a possibilidade de uma paralisação, diante de discordâncias orçamentárias em Washington. Também pesa no sentimento preocupações de que os juros americanos fiquem em níveis elevados por mais tempo do que se imaginava, como sinalizou o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) na semana passada, quando deixou suas principais taxas inalteradas.

continua após publicidade

Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no vermelho hoje, com queda de 0,54% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.038,20 pontos.