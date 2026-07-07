Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham em baixa, com tombo do Kospi em Seul apesar de recuperação tech em NY

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 05:50:00 Editado em 07.07.2026, 05:59:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 07/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, com um tombo de quase 5% do índice sul-coreano Kospi, apesar da recuperação de ações relacionadas à inteligência artificial que impulsionou Wall Street ontem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Kospi caiu 4,91% em Seul, a 7.656,31 pontos, depois de chegar a recuar 8% durante a sessão. A fabricante de chips de memória Samsung Electronics, maior empresa da Coreia do Sul, despencou 6,92%, mesmo após estimar que seu lucro operacional deu um salto de 19 vezes no segundo trimestre. A concorrente SK Hynix caiu 6,06%.

Kim Seok-hwan, analista da corretora sul-coreana Mirae Asset, atribuiu a queda das ações da Samsung à realização de lucros por investidores estrangeiros após as altas recentes e à recomposição de carteiras.

Os papéis ligados à IA têm mostrado forte volatilidade, diante do temor de que as cotações tenham subido demais. Isso alimenta dúvidas sobre se o volume de recursos direcionado a chips de IA e data centers conseguirá gerar ganhos de produtividade e lucros suficientes para justificar os investimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O primeiro teste de estresse realmente relevante para a IA talvez não tenha vindo com demanda fraca, um alerta de capex ou algum abalo repentino na narrativa dos data centers. Ele pode ter chegado quando a Samsung entregou um trimestre extraordinário e, ainda assim, a ação caiu", afirmou Stephen Innes, da SPI Asset Management, em comentário.

Em Tóquio, o Nikkei caiu 2,12%, a 68.256,96 pontos. No setor de chips, Kioxia Holdings e Tokyo Electron sofreram perdas de 11,26% e 3,94%, respectivamente.

Em outras praças da Ásia, o Taiex recuou 2,31% em Taiwan, a 45.479,11 pontos, e o Hang Seng registrou perda menor em Hong Kong, de 0,51%, a 23.496,89 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na China continental, o dia também foi negativo: o Xangai Composto caiu 1,26%, a 3.990,24 pontos, e o Shenzhen Composto cedeu 1,92%, a 2.703,70 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no vermelho, com baixa de 0,31% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.803,90 pontos.

O mau humor predominou na Ásia mesmo após a recuperação do Nasdaq, índice com forte peso de ações de tecnologia, que contribuiu para o fechamento positivo dos mercados em Nova York no pregão de ontem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV