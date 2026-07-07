Bolsas da Ásia fecham em baixa, com tombo do Kospi em Seul apesar de recuperação tech em NY

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 07/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, com um tombo de quase 5% do índice sul-coreano Kospi, apesar da recuperação de ações relacionadas à inteligência artificial que impulsionou Wall Street ontem.

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O Kospi caiu 4,91% em Seul, a 7.656,31 pontos, depois de chegar a recuar 8% durante a sessão. A fabricante de chips de memória Samsung Electronics, maior empresa da Coreia do Sul, despencou 6,92%, mesmo após estimar que seu lucro operacional deu um salto de 19 vezes no segundo trimestre. A concorrente SK Hynix caiu 6,06%.

Kim Seok-hwan, analista da corretora sul-coreana Mirae Asset, atribuiu a queda das ações da Samsung à realização de lucros por investidores estrangeiros após as altas recentes e à recomposição de carteiras.

Os papéis ligados à IA têm mostrado forte volatilidade, diante do temor de que as cotações tenham subido demais. Isso alimenta dúvidas sobre se o volume de recursos direcionado a chips de IA e data centers conseguirá gerar ganhos de produtividade e lucros suficientes para justificar os investimentos.

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"O primeiro teste de estresse realmente relevante para a IA talvez não tenha vindo com demanda fraca, um alerta de capex ou algum abalo repentino na narrativa dos data centers. Ele pode ter chegado quando a Samsung entregou um trimestre extraordinário e, ainda assim, a ação caiu", afirmou Stephen Innes, da SPI Asset Management, em comentário.

Em Tóquio, o Nikkei caiu 2,12%, a 68.256,96 pontos. No setor de chips, Kioxia Holdings e Tokyo Electron sofreram perdas de 11,26% e 3,94%, respectivamente.

Em outras praças da Ásia, o Taiex recuou 2,31% em Taiwan, a 45.479,11 pontos, e o Hang Seng registrou perda menor em Hong Kong, de 0,51%, a 23.496,89 pontos.

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Na China continental, o dia também foi negativo: o Xangai Composto caiu 1,26%, a 3.990,24 pontos, e o Shenzhen Composto cedeu 1,92%, a 2.703,70 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no vermelho, com baixa de 0,31% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.803,90 pontos.

O mau humor predominou na Ásia mesmo após a recuperação do Nasdaq, índice com forte peso de ações de tecnologia, que contribuiu para o fechamento positivo dos mercados em Nova York no pregão de ontem.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press