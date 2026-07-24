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ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham em baixa com tombo de techs na Coreia e no Japão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 05:58:00 Editado em 24.07.2026, 06:06:10
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, com perdas robustas na Coreia do Sul e no Japão, à medida que ações de tecnologia voltaram a ser pressionadas por temores de uma possível bolha nos investimentos em inteligência artificial. A crise no Oriente Médio e uma nova rodada de tarifas do governo Trump também pesaram no sentimento.

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Liderando o movimento, o índice sul-coreano Kospi caiu 5,72% em Seul, a 6.690,62 pontos. As gigantes de semicondutores Samsung e SK Hynix, que respondem por mais da metade da capitalização do índice, tombaram 7,6% e 8,3%, respectivamente.

Em Tóquio, o japonês Nikkei recuou 2,73%, a 64.611,15 pontos. O SoftBank Group, que tem grandes investimentos em IA, amargou queda de 7%.

Em outras praças da Ásia, o Hang Seng caiu 0,98% em Hong Kong, a 24.963,23 pontos, e o Taiex registrou baixa de 2,67% em Taiwan, a 43.654,84 pontos.

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Na China continental, o Xangai Composto recuou 1,61%, a 3.814,20 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 2,57%, a 2.419,23 pontos.

O mau humor na Ásia veio um dia após as bolsas de Nova York caírem de forma generalizada, após balanços decepcionantes das big techs Alphabet e Tesla. A elevação da projeção da Alphabet para gastos de capital (capex) reforçou dúvidas sobre se os investimentos maciços em IA vão se traduzir em retornos.

A aversão ao risco também ganhou força após o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar tarifas de 10% a 12,5% sobre importações de 60 parceiros comerciais, por suposto uso de trabalho forçado, e após o petróleo Brent voltar a superar a barreira de US$ 100 por barril em meio à escalada do conflito no Oriente Médio, embora a commodity tenha voltado a cair nesta madrugada.

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Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, com queda de 0,75% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.772,30 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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