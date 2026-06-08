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Bolsas da Ásia fecham em baixa com queda de techs em NY e tensão no Oriente Médio

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 05:42:00 Editado em 08.06.2026, 05:53:57
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, após um tombo de ações de tecnologia em Nova York e em meio a uma nova escalada das tensões no Oriente Médio.

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Liderando as perdas, o índice sul-coreano Kospi caiu 8,29% em Seul, a 7.484,41 pontos, após o pregão chegar a ser temporariamente suspenso. As gigantes de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix amargaram quedas de 10,18% e 7,68%, respectivamente.

Em Tóquio, o Nikkei recuou 3,85%, a 64.024,60 pontos, pressionado por ações de eletrônicos, após o crescimento anualizado do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão entre janeiro e março ser revisado para baixo, de 2,1% para 1,8%.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve baixa de 1,22% em Hong Kong, a 24.657,06 pontos, e o Taiex cedeu 3,48% em Taiwan, a 43.502,78 pontos.

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Na China continental, o Xangai Composto caiu 1,70%, a 3.959,34 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou queda ainda mais expressiva, de 3,14%, a 2.677,21 pontos.

Na sexta-feira (05), Wall Street sofreu as maiores perdas em um único pregão desde outubro do ano passado, com um tombo de mais de 4% do índice Nasdaq - composto principalmente por ações de tecnologia - em meio a preocupações com o retorno de vultosos investimentos em inteligência artificial e após dados fortes do mercado de trabalho dos EUA impulsionarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed) elevará juros em algum momento deste ano.

O conflito no Oriente Médio também pesou sobre o apetite por risco na Ásia. Israel e Irã voltaram a trocar ataques após dois meses de trégua, prejudicando as chances de um acordo de paz mais amplo entre Estados Unidos e Teerã. No fim da madrugada, o petróleo Brent - referência internacional - saltava 4,5%.

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Na Oceania, a bolsa de Sydney não operou hoje devido a um feriado na Austrália.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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