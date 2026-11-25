Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, com a perda de força do alívio provocado pela volta de Jensen Huang ao comando da Nvidia e o aumento das dúvidas sobre as perspectivas para a inteligência artificial (IA). O temor de novas tarifas também voltou ao radar, após notícias de que os Estados Unidos poderiam elevar as alíquotas sobre vários países.

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Os mercados da região acompanharam as perdas de Wall Street, onde ações de tecnologia recuaram em meio a preocupações com o potencial de negócios ligado à IA.

Embora o retorno de Huang tenha melhorado o sentimento nos mercados acionários no início da semana, Joe Maher, da Capital Economics, afirmou que uma forte liquidação de ações pode estar a caminho. "O retorno de Huang não muda nossa avaliação de que a receita necessária para justificar a escala dos investimentos em IA é irrealista", disse o economista de mercados.

Investidores também avaliam a possibilidade de novas medidas tarifárias. Os Estados Unidos se preparam para elevar as tarifas sobre a China e outros países que, segundo o governo Trump, prejudicam empresas americanas ao apoiar a produção industrial doméstica, informou o The Wall Street Journal, citando fontes a par dos planos.

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O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, deve divulgar ainda nesta semana os resultados de uma investigação, conduzida ao longo de vários meses, sobre os subsídios industriais da China, da União Europeia e de outros 14 países. As conclusões podem embasar novas tarifas, segundo as fontes ouvidas pelo WSJ.

A possibilidade de aumento das tarifas provavelmente pesa sobre o sentimento dos investidores. As alíquotas propostas poderiam elevar a tarifa efetiva dos EUA para perto dos níveis registrados antes de fevereiro, quando a Suprema Corte decidiu que as tarifas globais do presidente Donald Trump eram ilegais, afirmou Lin Li, chefe de pesquisa de mercados globais para a Ásia do MUFG, em nota.

Os principais índices acionários da Ásia fecharam em queda, com alguns dos destaques positivos da véspera entre as maiores perdas desta quarta-feira.

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Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 6,16%, para 4.697,51 pontos. As gigantes de semicondutores SK Hynix e Samsung Electronics caíram 11% e 9,9%, respectivamente. A bolsa sul-coreana suspendeu brevemente as negociações de ações integrantes do Kospi depois que os contratos futuros ligados ao índice recuaram mais de 5%.

Em Taiwan, o índice Taiex, concentrado em ações de empresas de semicondutores, reduziu parte das perdas, mas ainda fechou em queda de 4,8%, a 38.195,43 pontos, após saltar 9% na véspera. As ações taiwanesas têm oscilado nas últimas sessões: entraram em território de mercado baixista em meio a preocupações com a demanda por IA e à turbulência envolvendo a Nvidia, mas se recuperaram com força diante do apoio do governo e de um movimento de alívio.

No Japão, o Nikkei recuou 2,78%, para 57.011,62 pontos. As ações das fabricantes de chips Kioxia e Advantest caíram 14,2% e 12,9%, respectivamente.

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Na China continental, as perdas também foram expressivas: o Xangai Composto recuou 2,03%, para 3.476,47 pontos, e o Shenzhen Composto caiu 3,45%, para 1.897,55 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 1,14%, para 21.966,01 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200, da bolsa australiana, recuou 0,39%, para 8.692,40 pontos.

Na terça-feira, ações ligadas ao setor de IA pressionaram o mercado americano, após a forte alta da sessão anterior perder força rapidamente. O Nasdaq caiu 1,5%, e o S&P 500 recuou 0,5%, registrando sua oitava queda em nove pregões. O Dow Jones Industrial Average, por sua vez, subiu 0,9%.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires