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Bolsas da Ásia fecham em baixa após Wall Street frear rali com tensões entre EUA e Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 05:52:00 Editado em 04.06.2026, 05:58:26
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, após Wall Street interromper um rali em meio à retomada das tensões entre Estados Unidos e Irã.

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Liderando as perdas, o índice Kospi caiu 1,84% em Seul, a 8.639,41 pontos, depois de não operar ontem devido às eleições locais na Coreia do Sul. Em Tóquio, o japonês Nikkei recuou 1,36%, a 67.470,69 pontos, após encerrar o pregão anterior em nível recorde.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng registrou queda de 1,48% em Hong Kong, a 25.253,40 pontos, e o Taiex cedeu 1,68% em Taiwan, a 45.677,46 pontos.

Na China continental, as perdas foram mais moderadas: o Xangai Composto recuou 0,64%, a 4.057,78 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,41%, a 2.801,25 pontos.

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Ontem, as bolsas de Nova York terminaram em baixa após uma nova troca de ataques entre EUA e Irã, interrompendo uma sequência de recordes impulsionada principalmente pelo entusiasmo com a forte expansão da inteligência artificial (IA).

A escalada das tensões no Oriente Médio levou o petróleo a avançar pela terceira sessão consecutiva ontem. No fim da madrugada, porém, a commodity recuava mais de 1%, após Israel e o Líbano - também envolvidos no conflito - concordarem em adotar um novo cessar-fogo condicionado ao encerramento das hostilidades pelo Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, com baixa de 1,13% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.686,10 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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