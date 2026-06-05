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ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham em baixa após tombo de ações ligadas à IA em Wall Street

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 05:31:00 Editado em 05.06.2026, 05:42:26
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, à medida que o tombo de ações ligadas à inteligência artificial em Wall Street na véspera pesou sobre o setor de tecnologia da região.

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Liderando as perdas, o índice Kospi caiu 5,54% em Seul, a 8.160,59 pontos. As gigantes de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix registraram quedas de 6,40% e 9,92%, respectivamente. Em Tóquio, o japonês Nikkei recuou 1,31%, a 66.588,12 pontos, também pressionado por ações relacionadas a chips, como a Tokyo Electron (-6,61%).

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng cedeu 1,15% em Hong Kong, a 24.961,95 pontos, e o Taiex caiu 1,33% em Taiwan, a 45.070,94 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,74%, a 4.027,74 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa de 1,33%, a 2.763,92 pontos.

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Ontem, a fabricante de chips Broadcom tombou 12,69% em Nova York, após divulgar projeções abaixo das expectativas em seu último balanço, arrastando para baixo outras ações americanas de tecnologia que vinham sendo impulsionadas pelo entusiasmo com o boom da IA.

A questão do conflito no Oriente Médio também reduziu o apetite por risco na Ásia, em meio a incertezas sobre um novo cessar-fogo entre Israel e Líbano e sobre as chances de que Estados Unidos e Irã cheguem a um acordo para encerrar a guerra, deflagrada há mais de três meses, e reabrir o Estreito de Ormuz, por onde normalmente circulam 20% do petróleo e do gás natural mundiais.

Na Oceania, a bolsa australiana também encerrou o pregão no vermelho: o S&P/ASX 200 caiu 0,70% em Sydney, a 8.625,10 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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