Bolsas da Ásia fecham em baixa, após rodada de perdas em Wall Street

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, 18, acompanhando uma rodada de perdas em Wall Street, enquanto investidores digeriam a última ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,96% em Tóquio, a 28.942,14 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,80% em Hong Kong, a 19.763,91 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,33% em Seul, a 2.508,05 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,44% em Taiwan, a 15.396,76 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,46%, a 3.277,54 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou declínio de 0,26%, a 2.236,53 pontos.

Na quarta-feira, as bolsas de Nova York sofreram perdas de até mais de 1%, pressionadas por ações de varejistas, companhias aéreas e de tecnologia, embora tenham ganhado alguma sustentação com a ata do Fed.

No documento, o BC americano reforçou sua preocupação com a inflação dos EUA e a perspectiva de mais aumentos de juros, mas também sinalizou que poderá haver redução no ritmo das altas adiante.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,21% em Sydney, a 7.112,80 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.