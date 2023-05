Bolsas da Ásia fecham em baixa, após perdas em NY e à espera do Fed

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, 3, acompanhando perdas em Wall Street antes da decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que será conhecida nas próximas horas.

Liderando perdas na Ásia, o Hang Seng caiu 1,18% em Hong Kong, a 19.699,16 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,91% em Seul, a 2.501,40 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,53% em Taiwan, a 15.553,41 pontos.

Na China continental e no Japão, os mercados não operaram nesta quarta devido a feriados.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no vermelho, com queda de 0,96% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.197,40 pontos, repercutindo ainda também um inesperado aumento do juro básico local.

O mau humor generalizado veio após as bolsas de Nova York sofrerem perdas de mais de 1% na terça-feira, em reação a novas tensões no setor bancário dos EUA.

Investidores na Ásia e no Pacífico também aguardam que o Fed eleve juros em mais 25 pontos-base, na tarde de hoje. A dúvida é se o BC americano sinalizará ou não o fim do atual ciclo de aumento de juros, que teve início em março do ano passado. Com informações da Dow Jones Newswires.