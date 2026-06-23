Bolsas da Ásia fecham em baixa após liquidação de tecnologia em NY; Kospi tomba 10%

Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, com perdas expressivas na Coreia do Sul e no Japão, à medida que a liquidação de ações de tecnologia em Nova York, ontem, se espalhou pela região.

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Liderando o movimento, o índice sul-coreano Kospi sofreu um tombo de 9,99% em Seul, para 8.203,84 pontos, após o pregão ter sido temporariamente interrompido. As gigantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix caíram mais de 12%.

Ontem, o índice Nasdaq recuou mais de 1% em meio a uma forte venda de ações de tecnologia, desencadeada pela Alphabet, que perdeu um cientista vencedor do Nobel para a Anthropic. Preocupações com o retorno de investimentos vultosos em inteligência artificial também têm pressionado o setor.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 3,55% em Tóquio, para 69.788,38 pontos, também pressionado por ações ligadas a semicondutores, enquanto o Hang Seng cedeu 1,82% em Hong Kong, para 23.336,28 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,34% em Taiwan, para 47.100,65 pontos.

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Na China continental, o Shanghai Composto teve baixa de 1,37%, para 4.106,25 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,34%, para 2.833,77 pontos.

A aversão ao risco predominou na região asiática, apesar de sinais de avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã. Segundo o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, as conversas com Teerã criaram uma "boa base para um acordo final bem-sucedido" que encerre definitivamente a guerra no Oriente Médio.

Na Oceania, a bolsa da Austrália também ficou no vermelho: o S&P/ASX 200 caiu 0,33% em Sydney, para 8.787,00 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com