Bolsas da Ásia fecham em baixa, após desaceleração de serviços na China e Japão

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, 5, após sinais de desaceleração no setor de serviços da China e do Japão, as duas maiores economias da região.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 1,57% em Hong Kong, a 19.110,38 pontos, enquanto o japonês Nikkei recuou 0,25% em Tóquio, a 33.338,70 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,55% em Seul, a 2.579,00 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,49% em Taiwan, a 17.056,43 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,69%, a 3.222,95 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,84%, a 2.501,52 pontos.

Pesquisas da S&P Global e parceiros apontaram que o segmento de serviços está se expandindo em ritmo mais fraco na China e no Japão. O PMI de serviços chinês teve uma queda particularmente acentuada em junho, a 53,9, enquanto o japonês diminuiu a 54 no mês passado.

O arrefecimento em serviços veio após os últimos PMIs industriais mostrarem que a manufatura está em contração na maioria das grandes economias.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho hoje, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,35% em Sydney, a 7.253,20 pontos.

Os negócios na Ásia e no Pacífico também foram marcados por cautela antes da divulgação, na tarde desta quarta, da ata da reunião de política monetária de junho do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). No mês passado, o Fed deixou seus juros inalterados, depois de elevá-los por dez vezes seguidas. *Com informações da Dow Jones Newswires.