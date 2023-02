Bolsas da Ásia fecham em baixa, após CPI dos EUA sugerir mais altas de juros

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, 15, após dados de inflação dos EUA reforçarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) continuará elevando juros para conter o avanço dos preços.

O índice japonês Nikkei caiu 0,37% em Tóquio, a 27.501,86 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 1,43% em Hong Kong, a 20.812,17 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 1,53% em Seul, a 2.427,90 pontos, e o Taiex registrou perda de 1,42% em Taiwan, a 15.432,89 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,39%, a 3.280,49 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa apenas marginal, de 0,06%, a 2.187,51 pontos.

O mau humor generalizado na Ásia veio após números anuais da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA mostrarem desaceleração menor do que se esperava, consolidando a visão de que o Fed terá de seguir aumentando seus juros básicos.

Na esteira do CPI dos EUA, as bolsas de Nova York fecharam sem direção única na terça-feira, com perdas do Dow Jones e do S&P 500 e avanço do Nasdaq.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom negativo da região asiática nesta quarta, e o S&P/ASX 200 caiu 1,06% em Sydney, a 7.352,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.