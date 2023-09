Bolsas da Ásia fecham em baixa, após China manter juros e à espera do Fed

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, 20, após a China deixar seus principais juros inalterados e à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que também deverá congelar suas taxas. O índice japonês Nikkei caiu 0,66% em Tóquio nesta quarta-feira, a 33.023,78 pontos, com fortes quedas em ações dos setores de jogos eletrônicos e automotivo, enquanto o Hang Seng recuou 0,62% em Hong Kong, a 17.885,60 pontos, e o Taiex mostrou perda de 0,61% em Taiwan, a 16.534,75 pontos. Na China continental, o dia também foi de perdas, após o banco central local (PBoC) manter seus juros de referência, conhecidos como LPRs, nos níveis atuais. O Xangai Composto teve queda de 0,52%, a 3.108,57 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,59%, a 1.893,40 pontos. Para Hebe Chen, analista do IG International, a manutenção dos juros chineses ressalta o dilema enfrentado pelo PBoC: salvar a economia, que vem se recuperando de maneira frágil, ou salvar o yuan, que acumula perdas frente ao dólar este ano. Já em Seul, o Hang Seng ficou praticamente estável nesta quarta, com alta marginal de 0,02%, a 2.559,74 pontos. O predomínio do tom negativo na Ásia veio também antes do anúncio de política monetária do Fed, na tarde desta quarta-feira, com a amplia expectativa de que o BC norte-americano mantenha seu juro básico no atual intervalo de 5,25% a 5,5%. Mas investidores ficarão atentos a sinais de possíveis aumentos mais adiante, visto que a inflação nos EUA segue bem acima da meta oficial de 2%. Ainda nesta semana, o Banco do Japão (BoJ) revisa sua política monetária na sexta-feira, 22, mas não há expectativa de mudanças.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido, com fraqueza nas ações de petrolíferas e mineradoras. O S&P/ASX 200 caiu 0,46% em Sydney, a 7.163,30 pontos.