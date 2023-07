Bolsas da Ásia fecham em baixa, após China deixar principais juros inalterados

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, 20, após a China deixar juros inalterados apesar da fraqueza de seus últimos dados econômicos.

continua após publicidade

O Nikkei caiu 1,23% em Tóquio, a 32.490,52 pontos, em um possível ajuste antes da publicação de novos dados da inflação ao consumidor (CPI) do Japão, enquanto o Hang Seng recuou 0,13% em Hong Kong, a 18.928,02 pontos, e o sul-coreano Kospi teve perda de 0,31% em Seul, a 2.600,23 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou queda de 0,92%, a 3.169,52 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou baixa de 1,05%, a 2.015,65 pontos.

continua após publicidade

Exceção na Ásia, o Taiex apresentou modesto ganho de 0,28% em Taiwan, a 17.164,89 pontos.

O banco central chinês, conhecido como PBoC, deixou suas principais taxas de juros inalteradas, poucos dias depois de manter juros secundários igualmente intocados, embora a segunda maior economia do mundo siga desacelerando. No mês passado, o PBoC havia reduzido todas as suas taxas em 10 pontos-base.

No começo da semana, Pequim revelou que o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 0,8% no segundo trimestre, perdendo força ante o avanço de 2,2% do primeiro trimestre. Em relação a igual período do ano passado, o PIB chinês teve expansão de 6,3% entre abril e junho, mas bem abaixo da expectativa e graças a uma base de comparação fraca.

continua após publicidade

Embora tenha mantido juros, a China vem buscando estimular sua economia por outros meios. Nos últimos dias, o governo chinês prometeu ampliar o apoio a empresas privadas e adotar medidas para incentivar o consumo.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável hoje, devolvendo quase todos os ganhos do começo do pregão em meio a temores de que dados locais fracos de desemprego levem a um novo aumento do juro básico do país. O S&P/ASX 200 teve alta marginal de 0,02% em Sydney, a 7.325,00 pontos *Com informações da Dow Jones Newswires.