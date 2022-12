Bolsas da Ásia fecham em baixa, após avanços seguidos e esperando payroll dos EUA

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam em queda nesta sexta-feira, 2, pressionadas por temores de aperto monetário global no dia em que saem dados sobre o mercado de trabalho dos EUA, cruciais para que o Federal Reserve (Fed) tome suas decisões de política monetária. Discursos de dirigentes da entidade na quinta-feira moderaram a expectativa de juros menores nos EUA, após o presidente Jerome Powell sinalizar para elevação mais branda em dezembro. Neste contexto, o relaxamento adicional de restrições contra a covid-19 na China ficou em segundo plano.

O índice Xangai Composto fechou em baixa de 0,29%, a 3.156,14 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto teve leve alta de 0,02%, a 2.044,60, contrariando o movimento geral do dia. Já o Hang Seng, de Hong Kong, terminou o pregão com perdas de 0,33%, a 18.675,35 pontos, e o sul-coreano Kospi teve forte queda de 1,84%, a 2.434,33 pontos.

Nesta quinta-feira, os dirigentes do Fed Michelle Bowman, Michael Barr e John Williams trataram de moderar as expectativas do mercado por um aperto monetário mais brando a partir de agora, após Powell sugerir que o aumento de juros em dezembro será menor em comparação com as últimas quatro decisões da entidade. A mensagem geral para o mercado foi de que a inflação nos EUA ainda está alta demais e, portanto, há muito trabalho a fazer para controlá-la.

As sinalizações vieram ainda na véspera da divulgação do payroll americano, como é chamado o relatório de empregos do país. A mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast indica criação de 200 mil vagas em novembro, número que representaria desaceleração ante outubro, mas ainda a ritmo forte.

Diante disso, as bolsas de Nova York perderam força e terminaram o dia mistas, com viés de baixa, movimento similar ao das bolsas asiáticas, que ainda realizam fortes ganhos acumulados nas últimas três sessões.

Entre drivers locais, o temor pelo aperto monetário deixou em segundo plano esforços da China para relaxar restrições em mais cidades do país, após os protestos recentes contra a política de covid zero adotada por Pequim.

Em Tóquio, o índice Nikkei teve forte baixa de 1,59%, a 27.777,90 pontos. Por lá, investidores acompanharam falas de Naoki Tamura, um dos membros do Conselho do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), que afirmou que o país deve conduzir uma revisão das políticas monetária e de inflação "em breve ou um pouco mais tarde". Ele foi o primeiro membro do BoJ a citar abertamente tal medida.

Entre outros mercados asiáticos, o índice taiwanês Taiex fechou em queda de 0,28%, a 14.970,68 pontos, e o australiano S&P/ASX 200 teve baixa de 0,72%, a 7.301,50 pontos.