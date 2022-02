Bolsas da Ásia fecham em alta, seguindo NY, em meio a feriados na China e Coreia

Da Redação

As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta segunda-feira, 31, em alta, seguindo o desempenho positivo de Wall Street do fim da semana passada, em meio a feriados na China e em outras partes da região.

continua após publicidade .

O índice japonês Nikkei subiu 1,07% em Tóquio hoje, a 27.001,98 pontos, e o Hang Seng teve avanço idêntico de 1,07% em Hong Kong, a 23.802,26 pontos.

Os mercados da China e de Taiwan permanecerão fechados ao longo de toda a semana devido ao feriado do ano-novo lunar. Na Coreia do Sul, que também comemora seu ano-novo, as bolsas reabrirão na quinta-feira (3).

continua após publicidade .

O tom positivo na Ásia veio após as bolsas de Nova York fecharem com ganhos robustos na sexta-feira (28), revertendo perdas dos dias anteriores e impulsionadas em parte pelo último balanço trimestral da Apple. Investidores em Wall Street, no entanto, seguem preocupados com a perspectiva de aumentos de juros nos EUA.

Na Oceania, a bolsa australiana ignorou Nova York e Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 0,24% em Sydney hoje, a 6.971,60 pontos, pressionado por ações do setor financeiro. Com informações da Dow Jones Newswires.