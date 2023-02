Bolsas da Ásia fecham em alta modesta, após recuperação parcial de NY

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta modesta nesta terça-feira, 28, após Wall Street se recuperar parcialmente de sua pior semana no ano. O índice japonês Nikkei teve ligeiro ganho de 0,08% em Tóquio, a 27.445,56 pontos, sustentado por ações de tecnologia e do setor imobiliário, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,42% em Seul, a 2.412,85 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,66%, a 3.279,61 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 0,81%, a 2.142,08 pontos.

Exceção, o Hang Seng caiu 0,79% em Hong Kong, a 19.785,94 pontos, seu menor nível desde meados de dezembro. Em Taiwan, a bolsa não operou pelo segundo dia seguido em razão de um feriado local.

O apetite por risco predominou na Ásia à medida que as bolsas de Nova York asseguraram ganhos moderados ontem, depois de amargarem sua pior semana em 2023. Os negócios em Wall Street vêm sendo pressionados por incertezas sobre em que ritmo o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) deverá elevar juros nos próximos meses.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, impulsionada por ações de petrolíferas e mineradoras. O S&P/ASX 200 avançou 0,47% em Sydney, a 7.258,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.