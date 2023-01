Bolsas da Ásia fecham em alta, mas a de Sydney cai após Wall Street misto

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta quarta-feira (25) em alta, mas a de Sydney - a principal da Oceania - ficou no vermelho na esteira do comportamento misto de Wall Street BA véspera, ainda em meio ao feriado de ano-novo que mantêm fechados os mercados de China, Hong Kong e Taiwan.

continua após publicidade .

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 0,35%, a 27.395,01 pontos, impulsionado por ações dos setores automotivo e siderúrgico, visto que o recente alívio na valorização do iene melhorou a perspectiva de lucros.

Em Seul, a bolsa sul-coreana voltou de um feriado de ano-novo de dois dias em tom positivo: o Kospi avançou 1,39%, a 2.428,57 pontos, em seu terceiro pregão de ganhos, com a ajuda de ações das indústrias de semicondutores, carros e baterias.

continua após publicidade .

Já na Oceania, a bolsa australiana interrompeu uma sequência de cinco sessões de alta, após dados fortes da inflação doméstica gerarem temores de que o RBA - como é conhecido o banco central do país - continuará elevando juros. O S&P/ASX 200 caiu 0,30% em Sydney, a 7.468,30 pontos.

O dia sem direção única na Ásia e no Pacifico veio após Wall Street se comportar da mesma forma. Na terça-feira, as bolsas de Nova York fecharam mistas, reagindo a balanços de grandes empresas dos EUA e a dados que mostraram contração persistente na atividade econômica americana. Com informações da Dow Jones Newswires.