Bolsas da Ásia fecham em alta, lideradas por chinesas, após 4 pregões negativos

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, 27, lideradas pelas chinesas, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos. Na China continental, o índice acionário Xangai Composto subiu 1,40%, a 3.093,86 pontos, após terminar a sessão anterior no menor nível em quatro meses, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,07%, a 1.989,40 pontos. Os ganhos foram impulsionados por ações ligadas a turismo e de fabricantes de bebidas alcoólicas, uma vez que espera-se expansão do consumo durante período de feriados do início de outubro.

Em outras partes da Ásia, o Nikkei teve alta de 0,53% em Tóquio hoje, a 26.571,87 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi mostrou leve avanço de 0,13% em Seul, a 2.223,86 pontos, o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com ganho marginal de 0,03%, a 17.860,31 pontos, e o Taiex se valorizou 0,35% em Taiwan, a 13.826,59 pontos.

A recuperação na região asiática veio após os mercados locais acumularem perdas por quatro pregões consecutivos, pressionados por temores sobre os efeitos da tendência de aperto monetário no Ocidente. Na semana passada, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e BCs de vários países europeus elevaram juros de forma agressiva, em nova tentativa de conter pressões inflacionárias.

Em dia de apetite por risco, ficou em segundo plano um indicador que mostrou deterioração do lucro industrial chinês entre janeiro e agosto.

Na Oceania, a bolsa australiana também se recuperou de perdas recentes, apoiada por ações de mineradoras e petrolíferas. O S&P/ASX 200 avançou 0,41% em Sydney, a 6.496,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.