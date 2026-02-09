Leia a última edição
Economia

ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham em alta embaladas por avanço a recorde em Tóquio com eleição

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 06:30:00 Editado em 09.02.2026, 06:43:46
Por Patricia Lara*

São Paulo, 09/02/2026 - As bolsas da Ásia fecharam em alta, com a de Tóquio em novo recorde no encerramento da sessão, após a vitória histórica do partido da primeira-ministra Sanae Takaichi nas eleições.

Em Tóquio, o índice Nikkei encerrou a sessão desta segunda-feira em alta de 3,9%, aos 56.363,94 pontos. As ações dos setores de eletrônicos, semicondutores e indústria lideraram os ganhos. A fabricante de equipamentos para testes de chips, Advantest, subiu 12%, o SoftBank Group avançou 6,3% e a gigante industrial Hitachi teve alta de 8,4%.

O Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi conquistou mais de dois terços das cadeiras da Câmara Baixa do Parlamento japonês, garantindo sua maior maioria histórica. A primeira-ministra planeja aumentar os gastos com defesa e indústria, com foco em inteligência artificial, tecnologias quânticas e de fusão nuclear, aeroespacial e construção naval, entre outros, e elaborar orçamentos para projetos estratégicos plurianuais visando impulsionar o crescimento econômico a longo prazo. Ela também prometeu reduzir a dependência de orçamentos suplementares e diminuir a relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Em Seul, o Kospi ganhou 4,1%, fechando aos 5.298,04 pontos. As ações da Amorepacific dispararam 20% depois que a fabricante sul-coreana de cosméticos divulgou lucro líquido no quarto trimestre, revertendo o prejuízo do ano anterior. Foi o maior ganho porcentual diário desde sua abertura de capital há duas décadas. A Amorepacific divulgou na última sexta-feira lucro líquido de 22,49 bilhões de won, equivalente a US$ 15,4 milhões, para o trimestre encerrado em dezembro, em comparação com o prejuízo líquido de 46,23 bilhões de won no mesmo período do ano anterior. A receita cresceu 6,6%.

Referenciais do mercado continental da China, o índice chinês Xangai Composto fechou em alta de 1,4%, aos 4.123,09 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto marcou ganho de 1,9%, aos 2.700,22 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,8%, aos 27.027,16 pontos

O Taiex, de Taiwan, avançou 2%, aos 32.404,62 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana subiu e o índice S&P/ASX ganhou 1,79%, para 8.870,10 pontos.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

* Com informações da Dow Jones Newswires

