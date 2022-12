Bolsas da Ásia fecham em alta, em meio a baixa liquidez por feriado de Natal

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, 26, dia seguinte ao Natal em que diversos mercados ao redor do mundo permanecerão fechados, inclusive no Oriente, onde as bolsas de Hong Kong e Sydney, na Austrália, não abriram. No radar, ficaram falas do presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, e esperanças de que a reabertura da China, embora complicada, possa impulsionar a atividade local.

O índice Xangai Composto fechou em alta de 0,65%, a 3.065,56 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,33%, a 1.975,93 pontos. Ações de empresas do setor turístico estenderam ganhos recentes, otimismo que se dá em meio a discussões sobre retirada de regras contra a covid-19 na China que restringe a entrada de estrangeiros. Analistas apontam para dados recentes do setor, como números de reservas de voos, como um sinal de que a demanda por viagens está começando a aumentar.

Há otimismo com a reabertura na China mesmo diante do aumento brusco de casos da doença no país, que tem complicado a tentativa de retorno à normalidade.

Em Tóquio, o índice Nikkei teve alta de 0,65%, a 26.405,87 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,15%, a 2.317,14 pontos. Por fim, em Taiwan, o Taiex fechou com ganhos modestos de 0,09%, a 14.285,13 pontos.

Entre fatores locais que movimentaram os mercados asiáticos em um dia de liquidez fraca, estiveram comentários do presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, durante reunião com empresários em Tóquio. Ele voltou a afirmar que o recente ajuste no controle da curva de juros do BC não foi um passo em direção a uma política monetária menos acomodatícia, mas sim uma medida para tornar o afrouxamento das condições financeiras algo mais sustentável.

Kuroda também projetou que a inflação ao consumidor no Japão deve começar a moderar em 2023 - após seu núcleo atingir o meio nível desde 1981 - e que os salários subirão em ritmo gradualmente mais forte. Com informações de Dow Jones Newswires.