Bolsas da Ásia fecham em alta, em dia de dados de inflação da China e com BoJ no radar

Escrito por Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Os mercados acionários da Ásia registraram ganhos nesta sexta-feira, 9. Investidores avaliaram números da inflação da China e também, no Japão, mantiveram foco em declarações do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), que sinaliza para manutenção de postura relaxada na política monetária, o que apoia os mercados em geral.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China subiu 0,2% em maio, na comparação anual, abaixo do esperado, com recuo de 0,2% ante o mês anterior. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) caiu 4,6% na comparação anual em maio, acima do previsto.

No mercado acionário chinês, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,55%, em 3.231,41 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, avançou 0,71%, a 2.006,45 pontos. Desenvolvedoras de games e fabricantes de ônibus estiveram entre os destaques. A Pantheon comentava que a inflação ao consumidor reflete gastos fracos no país, no contexto atual, e projeta que ela continuará fraca neste ano.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou alta de 1,97%, a 32.265,17 pontos. Ações ligadas ao varejo estiveram entre os destaques, com menores temores de aperto político entre bancos centrais, entre eles o BoJ. Entre ações em foco, Marubeni subiu 4,6% e Fast Retailing, também 4,6%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou com ganho de 0,53%, em 19.042,00 pontos. Em Taiwan, o Taiex avançou 0,91%, a 16.886,40 pontos. Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 1,16%, a 2.641,16 pontos. Ações ligadas a microchips e a baterias estiveram em destaque em Seul, com a fabricante de chips SK Hynix em alta de 5,2% e a fabricante de baterias para veículos elétricos LG Energy Solution, de 3,1%.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice ASX/S&P 200 fechou em alta de 0,32%, em 7.122,50 pontos, mas encerrou sua terceira semana seguida de baixas (queda de 0,3% nesta atual). Hoje, o setor financeiro exibiu sinal positivo. Entre outras ações em foco, as fornecedoras de software WiseTech e Xero subiram 2,6% e 2,7%, respectivamente. Com informações da Dow Jones Newswires.