Bolsas da Ásia fecham em alta, com teto aprovado nos EUA e possível pausa nos juros do Fed

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, 2, após o Congresso dos EUA concluir a aprovação do projeto do teto da dívida e Wall Street avançar na quinta-feira, 1º, em meio a esperanças de uma pausa no ciclo de aumento dos juros americanos.

Liderando os ganhos na região, o Hang Seng saltou 4,02% em Hong Kong, a 18.949,94 pontos, recuperando-se de perdas recentes em meio ao forte desempenho de ações dos setores imobiliário, automotivo e de tecnologia.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 1,21% em Tóquio, a 31.524,22 pontos, o Kospi avançou 1,25% em Seul, a 2.601,36 pontos, também na esteira de dados de crescimento da Coreia do Sul, e o Taiex registrou ganho de 1,18% em Taiwan, a 16.706,91 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,79%, a 3.230,07 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta de 1,16%, a 2.035,62 pontos.

No fim da noite de quinta, o Senado dos EUA aprovou projeto de lei que suspende o teto da dívida até 1º de janeiro de 2025, um dia após o aval da Câmara. Com isso, o governo Biden conseguiu evitar um calote potencialmente desastroso nos primeiros dias de junho.

O bom humor na Ásia veio também após as bolsas de Nova York subirem na quinta em meio a expectativas renovadas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) fará na reunião deste mês uma pausa na sequência de elevações de juros que teve início em março do ano passado.

Investidores ficarão atentos a novo relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que é crucial para a trajetória dos juros americanos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, impulsionada por ações de mineradoras. O S&P/ASX 200 encerrou o pregão em Sydney com alta de 0,48%, a 7.145,10 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.