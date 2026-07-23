Bolsas da Ásia fecham em alta, com salto do Kospi e demanda por ações de tecnologia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, com a Coreia do Sul liderando os ganhos em meio à demanda por ações de tecnologia.

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O índice sul-coreano Kospi avançou 4,40% em Seul, a 7.096,89 pontos. As gigantes de semicondutores Samsung e SK Hynix, que respondem por mais da metade da capitalização do índice, subiram 3,7% e 4,9%, respectivamente, com o apetite renovado por papéis de empresas ligadas ao boom da inteligência artificial, apesar do desempenho negativo de Wall Street ontem.

No âmbito macroeconômico, o Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul cresceu 3,7% na comparação anual entre abril e junho, acima do previsto.

Em outras praças da Ásia, os ganhos foram mais contidos. O japonês Nikkei subiu 0,46% em Tóquio, a 66.422,60 pontos, com destaque para o SoftBank (+3,8%), que tem fortes investimentos em IA. Já o Hang Seng avançou 1,28% em Hong Kong, a 25.210,91 pontos, enquanto o Taiex registrou alta marginal em Taiwan, de 0,06%, a 44.850,81 pontos.

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Na China continental, o Xangai Composto teve ganho modesto de 0,25%, a 3.876,78 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,93%, a 2.483,17 pontos.

O tom positivo predominou na Ásia apesar da alta do petróleo, que avança pela quinta sessão consecutiva em meio à escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã, reavivando temores inflacionários. No fim da madrugada, o Brent saltava mais de 4%, para cerca de US$ 98 por barril.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão com leve alta de 0,18% no índice S&P/ASX 200, a 8.839,00 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com