Bolsas da Ásia fecham em alta com retorno do apetite por IA e balanços

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/10/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, apoiadas pela melhora do sentimento dos investidores, que voltaram a se mostrar mais confiantes em relação a grandes nomes ligados à inteligência artificial (IA) com o início da temporada de balanços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O renovado entusiasmo com a IA parece ter impulsionado as ações em Nova York na terça-feira, antes da divulgação de resultados de grandes empresas de tecnologia, afirmou Ashwin Clarke, do Commonwealth Bank of Australia, em nota. Entre as companhias que divulgam números nesta semana estão Alphabet e Amazon, que encerraram o pregão em alta.

A próxima rodada de balanços do setor de tecnologia, somada às sinalizações do Federal Reserve (Fed) e aos dados de inflação, pode indicar se a escalada dos custos da expansão da IA provoca uma nova reprecificação, disse Laura Cooper, analista da Nuveen, em nota. O Fed deve manter os juros inalterados em decisão na tarde de hoje.

O índice sul-coreano Kospi liderou os ganhos, ao saltar 6,63% em Seul, para 6.012,44 pontos. A fabricante de chips de memória SK Hynix disparou 10,9% após informar lucro operacional recorde de 83,3 trilhões de won (US$ 62,8 bilhões) no último trimestre, quase sete vezes maior do que um ano antes e acima das estimativas do mercado. A Samsung Electronics saltou 9% e divulga seu balanço do terceiro trimestre na quinta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outras partes da Ásia, o Nikkei subiu 1,08% em Tóquio, para 63.954,19 pontos, e o Taiex avançou 2,04% em Taiwan, para 47.035,58 pontos, enquanto o Hang Seng registrou modesto ganho de 0,23% em Hong Kong, a 23.094,83 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,91%, a 3.681,47 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,98%, para 2.174,15 pontos.

Além do Fed, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco do Japão também definem juros nesta semana, mas não há expectativa de ajustes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, com baixa de 0,03% em Sydney, para 8.847,30 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires