Bolsas da Ásia fecham em alta com renovação de recorde em Tóquio por trade Takaichi
Por Patricia Lara
São Paulo, 10/02/2026 - As bolsas da Ásia fecharam em alta, com renovação de recorde do índice Nikkei, em Tóquio, ainda sob efeito da vitória histórica do partido da primeira-ministra Sanae Takaichi nas eleições de domingo.
Em Tóquio, o índice Nikkei encerrou a sessão desta terça-feira em alta de 2,3%, aos 57.650,54 pontos.
O JPMorgan agora prevê um governo Takaichi de longa duração e uma aceleração da chamada "Sanaenomics". A "Sanaenomics" representa uma política fiscal proativa e responsável, levando em consideração as taxas de juros e de câmbio, o aumento do investimento corporativo e a aceleração das reformas empresariais, afirmam analistas do banco.
Entre as ações com melhor desempenho, destacaram-se a Furukawa Electric, com alta de 23%, e a Nissan Chemical, com ganho de 17%. O SoftBank Group avançou 11%, após sua subsidiária revisar para cima as projeções para o ano fiscal que termina em 31 de março. A gigante industrial Hitachi teve alta de 8,4%.
Em Seul, o Kospi ganhou 0,1%, fechando aos 5.301,69 pontos. As ações da Amorepacific caíram 0,6%, ajuste marginal após dispararem 20% na sessão anterior quando os ativos repercutiram o lucro da fabricante sul-coreana de cosméticos.
Referenciais do mercado continental da China, o índice chinês Xangai Composto fechou em alta de 0,1%, aos 4.128,37 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto marcou ganho de 0,1%, aos 2.701,68 pontos.
Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,6%, aos 27.183,15 pontos
O Taiex, de Taiwan, avançou 2,1%, aos 33.072,97 pontos. A TSMC subiu 3,6% após anunciar que a receita para janeiro de 2026 foi de aproximadamente 401,26 bilhões de novos dólares de Taiwan, um aumento de 19,8% em relação a dezembro de 2025 e um aumento de 36,8% em relação a janeiro de 2025.
Na Oceania, a bolsa australiana fechou perto da estabilidade e o índice S&P/ASX teve variação negativa de 0,03%, para 8.867,40 pontos.
