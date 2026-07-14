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Bolsas da Ásia fecham em alta com recuperação tech e exportações chinesas acima do previsto

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 05:47:00 Editado em 14.07.2026, 05:54:39
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, em meio à recuperação de ações de tecnologia e na esteira de dados chineses de exportação mais fortes do que o esperado.

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Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,74%, a 67.743,50 pontos. O SoftBank Group, que tem enormes investimentos em inteligência artificial, saltou 3,3% depois que seu presidente, Masayoshi Son, ridicularizou a ideia de que existe uma bolha nos investimentos em capacidade para IA durante discurso em um evento da empresa na capital japonesa.

O sul-coreano Kospi avançou 0,73% em Seul, a 6.856,83 pontos, mas reverteu apenas uma fração do tombo de quase 9% que sofreu no pregão anterior. As gigantes de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix, que respondem por mais da metade da capitalização do índice, registraram altas de 3,34% e 3,69%, respectivamente.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,36%, a 3.967,13 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,26%, a 2.626,15 pontos.

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Em junho, as exportações chinesas deram um salto anual de 27%, bem maior do que o esperado, e as importações também surpreenderam positivamente. Para o ING, os dados devem ter sustentado o crescimento da segunda maior economia mundial no segundo trimestre do ano.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve modesto ganho de 0,52% em Hong Kong, a 24.340,73 pontos, enquanto o Taiex caiu 1,42% em Taiwan, a 44.737,95 pontos.

O apetite por risco predominou hoje nos negócios asiáticos apesar do turbulento cenário geopolítico. No fim da madrugada, o petróleo Brent subia 4% - depois de já ter disparado 9,6% na véspera - após nova troca de ataques entre Estados Unidos e Irã.

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Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão estável, com o índice S&P/ASX 200 em 8.808,50 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press

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