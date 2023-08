Bolsas da Ásia fecham em alta, com recuperação após perdas recentes em Xangai

Os mercados acionários da Ásia fecharam com ganhos, nesta terça-feira. 22. As bolsas chinesas tiveram recuperação, após na segunda-feira (21)reagirem mal à decisão de política monetária do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), enquanto Tóquio esteve apoiada por ganhos de ações do setor bancário.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,88%, em 3.120,33 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,47%, a 2.029,30 pontos. Houve recuperação, após o mercado local reagir ontem em baixa à decisão de juros do PBoC, pois o mercado esperava postura mais agressiva do BC para apoiar a economia. Ações de telecomunicações e fabricantes de software se saíram bem nesta terça-feira, com China Mobile em alta de 3,2% e China Telecom, de 5,5%.

Em Tóquio, o índice Nikkei registrou ganho de 0,92%, para 31.856,71 pontos. Ações de bancos estiveram apoiadas, em quadro de avanço nos bônus de longo prazo do governo do Japão, com o retorno do bônus de 10 anos do país atingindo máxima desde janeiro de 2014. Havia ainda expectativa pelo Simpósio de Jackson Hole, que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) realiza nesta semana.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,95%, a 17.791,01 pontos. Houve recuperação após perdas recentes, com ações de varejistas e do setor de tecnologia em destaque. Zhongsheng Group Holdings subiu 5,9% e Alibaba Health Information Technology, 2,8%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou avanço de 0,28% em Seul, a 2.515,74 pontos. O avanço de ações do setor de tecnologia em Nova York ajudou, com ações locais ligadas a baterias e à internet exibindo ganhos. Em Taiwan, o índice Taiex fechou em alta de 0,34%, em 16.437,61 pontos.

Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 subiu 0,09%, a 7.121,60 pontos. Ações de tecnologia, do setor imobiliário e do financeiro exibiram altas, para compensar a fraqueza vista em parte do mercado local. Megaport subiu 17%, após reduzir seu prejuízo anual em 80% em seu mais recente balanço. Fornecedora de software, Altium subiu 26%, para fechamento recorde, após divulgar estimativa mais forte que a prevista para o ano fiscal de 2024. *Com informações da Dow Jones Newswires.