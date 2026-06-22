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Bolsas da Ásia fecham em alta, com recordes em Tóquio e Seul, após avanços em diálogo EUA-Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 05:47:00 Editado em 22.06.2026, 05:53:00
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 22/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, com novas máximas históricas no Japão e na Coreia do Sul, após sinais de avanço nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã.

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O índice japonês Nikkei subiu 1,55% em Tóquio, a um patamar inédito de 72.353,96 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,69% em Seul, para 9.114,55 pontos, também em nível recorde.

O entusiasmo com o boom da inteligência artificial continua impulsionando empresas de tecnologia. No mercado japonês, o SoftBank Group, com forte foco em IA, subiu 1,87%, enquanto a fabricante de equipamentos para chips Tokyo Electron avançou 3,24%. Já a sul-coreana SK Hynix, produtora de chips de memória, saltou 5,61%.

Na volta de um feriado, os mercados da China continental e de Taiwan também fecharam no azul. O Shanghai Composto teve alta de 1,78%, a 4.163,10 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 1,70%, a 2.901,82 pontos. O Taiex registrou ganho de 2,75% em Taipé, a 47.741,51 pontos. O banco central chinês (PBoC) mais uma vez deixou suas principais taxas de juros inalteradas.

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Na contramão, o Hang Seng caiu 0,65% em Hong Kong, a 23.768,52 pontos, também no retorno de um feriado.

Uma nova rodada de negociações de alto nível entre Estados Unidos e Irã, realizada na Suíça, foi concluída no início desta segunda-feira. Para o restante da semana, estão previstas conversas técnicas em nível inferior. Os mediadores Catar e Paquistão afirmaram que houve "progressos encorajadores" nas tratativas.

Enquanto isso, o Irã disse que o Estreito de Ormuz - rota crucial para o transporte de petróleo e gás - voltou a ser fechado no fim de semana, mas os Estados Unidos afirmaram que o tráfego na região seguiu normalmente. No fim da madrugada, o petróleo Brent recuava cerca de 1,5%, para menos de US$ 79 por barril.

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Na Oceania, a bolsa da Austrália fechou em leve baixa hoje: o S&P/ASX 200 caiu 0,14% em Sydney, a 8.816,10 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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