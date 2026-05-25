Bolsas da Ásia fecham em alta, com recorde em Tóquio, diante de possível acordo EUA-Irã

Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, com recorde em Tóquio, após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que as negociações de paz com o Irã estão avançando e diante da possibilidade de reabertura do crucial Estreito de Ormuz, o que ajudou a derrubar os preços do petróleo Brent para menos de US$ 100 por barril.

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O índice japonês Nikkei subiu 2,87% em Tóquio, ao patamar inédito de 65.158,19 pontos, em meio ao forte desempenho de ações ligadas a chips, caso da Kioxia Holdings (+14%) e da Lasertec (+13%).

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,96%, a 4.152,57 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou alta semelhante, de 0,94%, a 2.889,55 pontos. Em Taiwan, o Taiex saltou 3,26% em Taiwan, a 43.644,40 pontos.

Na Coreia do Sul e em Hong Kong, os mercados não operaram devido a feriados.

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Trump afirmou que as negociações com o Irã estão "prosseguindo de maneira ordenada e construtiva". Enquanto isso, autoridades regionais disseram ontem que os EUA estão perto de chegar a um acordo com o Irã que encerraria a guerra, reabriria o Estreito de Ormuz e faria com que Teerã abrisse mão de seu estoque de urânio altamente enriquecido.

A reabertura de Ormuz ajudará a definir a direção dos preços do petróleo. O fechamento tem impedido que petroleiros deixem o Golfo Pérsico e entreguem petróleo bruto a clientes no mundo todo. O Japão, por exemplo, importa quase todo o seu petróleo - a maior parte por meio do estreito.

No fim da madrugada, o petróleo Brent caía mais de 4%, para cerca de US$ 96 por barril, voltando a ficar abaixo do importante nível de US$ 100 por barril.

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Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 0,40% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.692,00 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com