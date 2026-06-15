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Bolsas da Ásia fecham em alta, com recorde em Tóquio, após acordo entre EUA e Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 05:48:00 Editado em 15.06.2026, 06:00:35
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em forte alta nesta segunda-feira, com recorde no Japão, após Estados Unidos e Irã anunciarem um acordo provisório que prevê a reabertura do Estreito de Ormuz, derrubando os preços do petróleo e aliviando temores inflacionários.

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O índice japonês Nikkei avançou 4,99% em Tóquio, a um patamar inédito de 69.317,50 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi saltou 5,20% em Seul, a 8.545,98 pontos. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve ganho moderado de 0,50% em Hong Kong, a 24.842,67 pontos, e o Taiex subiu 2,78% em Taiwan, a 45.396,99 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composto registrou alta de 1,61%, a 4.096,47 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 3,42%, a 2.789,36 pontos.

EUA e Irã chegaram ontem a um acordo preliminar, segundo o presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, um dos mediadores. A trégua abre caminho para novas negociações que podem, em última instância, encerrar definitivamente a guerra que já dura três meses e meio, matou milhares de pessoas e abalou a economia global.

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O Irã também confirmou o entendimento, mas indicou que a implementação só começará após a assinatura formal, que, de acordo com o Paquistão, deve ocorrer na sexta-feira, na Suíça. No mesmo dia, está prevista a reabertura do Estreito de Ormuz - rota por onde, em condições normais, transita cerca de 20% do petróleo mundial. Negociações mais amplas - incluindo temas como o programa nuclear iraniano - devem prosseguir pelos próximos 60 dias.

No fim da madrugada, o petróleo Brent - referência internacional - tombava mais de 5%, para cerca de US$ 83 por barril.

O anúncio do acerto veio em uma semana marcada por decisões de juros do Federal Reserve (Fed), do Banco do Japão (BoJ) e do Banco da Inglaterra (BoE).

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Na Oceania, a bolsa da Austrália subiu 1,25%, com o índice S&P/ASX 200 encerrando o pregão em Sydney a 8.914,00 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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