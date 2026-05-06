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Bolsas da Ásia fecham em alta, com recorde em Seul por IA e avanço entre EUA e Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 06:11:00 Editado em 06.05.2026, 06:18:24
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, com novo recorde na Coreia do Sul, à medida que ações de chips dispararam em Seul diante de expectativas de forte expansão da inteligência artificial (IA), e também favorecidas por sinais de avanço no sentido de encerrar a guerra entre Estados Unidos e Irã.

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No retorno de um feriado, o índice sul-coreano Kospi saltou 6,45% em Seul, para o patamar inédito de 7.384,56 pontos. A Samsung Electronics, maior fabricante de chips de memória do mundo, disparou 14,4%, elevando seu valor de mercado para o equivalente a mais de US$ 1 trilhão. A SK Hynix, outra grande fabricante sul-coreana de chips, avançou 10,6%.

A Samsung é apenas a segunda empresa asiática a atingir valor de mercado acima de US$ 1 trilhão, além da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng subiu 1,22% em Hong Kong, a 26.213,78 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,91% em Taiwan, a 41.138,85 pontos.

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Na China continental, onde os negócios foram retomados após três dias de feriado, o Xangai Composto avançou 1,17%, a 4.160,17 pontos, e o Shenzhen Composto teve alta ainda mais expressiva, de 2,24%, a 2.838,55 pontos. O PMI de serviços chinês medido pela S&P Global/Rating Dog subiu para 52,6 em abril, um pouco acima do esperado.

No Japão, o mercado não operou devido a um feriado.

O alívio nas tensões entre EUA e Irã, que mantém o petróleo em queda pelo segundo dia consecutivo, contribuiu para o apetite por risco na região.

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O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou ontem que foram feitos "grandes progressos" rumo a um "acordo completo e final" com o Irã e determinou uma pausa na operação americana de escolta a navios no Estreito de Ormuz.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com avanço de 1,30% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.793,60 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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