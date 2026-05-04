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Bolsas da Ásia fecham em alta, com recorde em Seul, graças a ações de tecnologia

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 05:39:00 Editado em 04.05.2026, 05:48:34
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 04/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas por ações de tecnologia e com novo recorde na Coreia do Sul, acompanhando a continuidade do rali do setor em Nova York.

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O índice sul-coreano Kospi avançou 5,12% em Seul, para o patamar inédito de 6.936,99 pontos. As ações da SK Hynix, fornecedora da Nvidia, dispararam 12,5%, liderando os ganhos entre as fabricantes de chips. O valor de mercado da empresa chegou a ultrapassar brevemente 1 quadrilhão de won - o equivalente a cerca de US$ 680 bilhões - pela primeira vez, reduzindo a diferença em relação à Samsung Electronics, que tem capitalização de mercado em torno de 1,3 quadrilhão de won. Os papéis da Samsung subiram 5,4%.

Em Taiwan, a TSMC, fabricante terceirizada de semicondutores, saltou 6,6%, impulsionando o índice Taiex em 4,57%, para 40.705,14 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng registrou alta de 1,24%, a 26.095,88 pontos, também graças a ações de tecnologia.

Na sexta-feira (01), o Nasdaq - índice americano que concentra empresas de tecnologia - atingiu nova máxima histórica, na esteira de balanços de big techs dos EUA e em meio ao entusiasmo com a forte expansão da inteligência artificial (IA).

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Investidores na Ásia também seguiram monitorando os desdobramentos do conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington ajudará navios a deixar o Estreito de Ormuz em segurança a partir de hoje. O Irã rejeitou o plano, mas Trump também disse que as conversas com Teerã podem levar a resultados positivos.

Os mercados da China e do Japão não operaram nesta segunda-feira devido a feriados.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo na Ásia e ficou no vermelho, com queda de 0,37% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.697,10 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

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