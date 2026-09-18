Bolsas da Ásia fecham em alta com rali em Wall Street e queda do petróleo

Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/09/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, impulsionadas por um rali em Wall Street e pela queda dos preços do petróleo.

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O índice Nikkei subiu 1,38% em Tóquio, para 65.018,95 pontos, após o Banco do Japão (BoJ) elevar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 1,25%, o maior nível em 31 anos.

A medida já era amplamente esperada, após o Federal Reserve (Fed) também ter elevado os juros americanos nesta semana. Pressões têm vindo dos EUA para que o Japão aumente os juros, diante de preocupações com o enfraquecimento do iene.

Washington e Tóquio intervieram em conjunto recentemente para sustentar o iene, mas os esforços não tiveram grande impacto.

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Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi saltou 2,66% em Seul, para 6.894,23 pontos, o Hang Seng avançou 0,60% em Hong Kong, para 24.750,78 pontos, e o Taiex subiu 1,93% em Taiwan, para 47.180,75 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,94%, para 3.911,87 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 1,67%, para 2.512,63 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram com ganhos significativos e interromperam uma sequência de três pregões negativos, impulsionadas por ações de tecnologia e favorecidas pelo alívio recente nas cotações do petróleo. No fim da madrugada, o Brent recuava quase 2%, no terceiro dia consecutivo de baixa, diante da redução dos temores com a oferta da commodity no Oriente Médio.

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Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, com perda marginal de 0,01% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.731,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com