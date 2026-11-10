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Bolsas da Ásia fecham em alta com rali em NY e inflação dos EUA no radar

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 10/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, embaladas pelo forte avanço em Nova York, que recuperou a maior parte das perdas da semana passada, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA.

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A demanda global por chips de inteligência artificial (IA) segue robusta, após a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) informar, após o fechamento do mercado, que sua receita de outubro foi quase seis vezes maior do que a de um ano antes.

Em Taiwan, o Taiex subiu 2,52%, a 42.711,92 pontos.

No Japão, o Nikkei avançou 2,87%, a 60.459,58 pontos. As ações do SoftBank Group, investidor da OpenAI, dispararam 13,9% antes da divulgação do balanço da empresa, após o fechamento do mercado. Ontem, os papéis haviam caído ao menor nível em um ano. A Tokyo Electron subiu 6,1% e a Advantest ganhou 4,6%.

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Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 4,39%, a 5.239,13 pontos. A Samsung Electronics subiu 4,7% e a SK Hynix teve alta de 6,7%.

Na China continental, o Xangai Composto encerrou em alta marginal de 0,08%, a 3.663,72 pontos, enquanto o Shenzhen Composto avançou 1,18%, a 2.159,02 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,44%, a 24.557,44 pontos.

As exportações chinesas cresceram 35,2% em outubro ante um ano antes, abaixo do esperado, enquanto as importações aumentaram 41,6%, acima das expectativas, segundo dados alfandegários divulgados hoje. Com isso, o país caminha para mais um recorde anual, já que o superávit comercial de 2026 já supera US$ 1 trilhão.

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Na véspera, as bolsas de Nova York fecharam com ganhos robustos, acima de 2%, com o Nasdaq ampliando a alta pelo segundo pregão consecutivo. O movimento ocorreu após uma forte liquidação de ações de tecnologia ligadas à IA, diante de temores de que vitórias democratas nas eleições legislativas de meio de mandato nos EUA possam desacelerar a construção de data centers de IA.

Investidores agora aguardam o CPI de outubro dos EUA, a ser divulgado nas próximas horas, em busca de sinais sobre se o Federal Reserve (Fed) voltará a elevar juros.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em alta de 1,10%, com o S&P/ASX 200 avançando a 9.129,00 pontos, impulsionado por ações dos setores imobiliário e de mineração.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press

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