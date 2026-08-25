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Bolsas da Ásia fecham em alta com queda do petróleo apesar de sanções dos EUA ao Irã

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, enquanto o petróleo seguiu em queda, apesar de novas sanções econômicas dos EUA contra o Irã.

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O índice japonês Nikkei subiu 0,50% em Tóquio, para 65.856,43 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,68% em Seul, para 6.742,74 pontos, apagando perdas de mais cedo no pregão.

Já o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, encerrando em baixa marginal de 0,02%, a 25.511,10 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,91% em Taiwan, para 45.169,46 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,19%, para 3.889,44 pontos, e o Shenzhen Composto subiu 0,33%, para 2.505,41 pontos.

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Os preços do petróleo recuam pelo segundo dia consecutivo, embora os EUA tenham anunciado novas sanções contra o Irã e alertado que países que insistirem em manter negócios com Teerã estarão sujeitos a retaliação. No fim da madrugada, o Brent caía 1,8%, para menos de US$ 89 por barril.

A recente disparada do petróleo em meio à guerra no Oriente Médio havia alimentado temores de pressões inflacionárias e de uma postura mais restritiva de bancos centrais, o que tende a prejudicar ativos de risco. Com a commodity voltando a ceder, parte dessas preocupações arrefeceu, favorecendo os mercados acionários.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão em alta de 0,68%, com o índice S&P/ASX 200 avançando para 9.164,60 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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