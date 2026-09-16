Bolsas da Ásia fecham em alta com petróleo em queda e Fed no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 16/09/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, à medida que o petróleo voltou a cair e diante da expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed).

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O índice japonês Nikkei subiu 0,69% em Tóquio, para 63.923,00 pontos. Já o sul-coreano Kospi avançou 1,37% em Seul, para 6.717,97 pontos. O Hang Seng teve modesto ganho de 0,19% em Hong Kong, para 24.713,78 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,74% em Taiwan, para 45.848,90 pontos.

Na China continental, o pregão também foi positivo: o Xangai Composto avançou 0,71%, para 3.891,60 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,33%, para 2.476,48 pontos.

No fim da madrugada, o petróleo WTI recuava 1,3%, interrompendo duas sessões de ganhos, após dados sinalizarem aumento nos estoques dos EUA. A commodity, porém, segue sustentada por incertezas sobre a oferta em meio ao conflito no Oriente Médio.

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A expectativa é que o Fed eleve os juros básicos dos EUA pela primeira vez em três anos na tarde de hoje, uma vez que a inflação americana continua elevada, impulsionada pela recente disparada do petróleo, e acima da meta oficial de 2%.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou os pares asiáticos, com avanço de 0,28% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, para 8.696,50 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com