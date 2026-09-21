Bolsas da Ásia fecham em alta com petróleo em queda e encontro Trump-Xi no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/09/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, com o petróleo ampliando perdas recentes e antes do esperado encontro entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, nesta semana, em Washington.

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O índice sul-coreano Kospi subiu 1,65% em Seul, para 7.007,72 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 1,18%, a 25.042,71 pontos, enquanto o Taiex registrou ganho de 1,14% em Taiwan, a 47.718,84 pontos.

No Japão, o mercado acionário não operou e permanecerá fechado até quarta-feira, em razão de feriados.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse a jornalistas que os EUA tiveram "um engajamento muito bem-sucedido" com o lado chinês, após conversas no domingo com o vice-primeiro-ministro da China He Lifeng em Nova York.

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Xi fará uma visita oficial de três dias aos EUA a partir de quarta-feira. Especialistas e formuladores de políticas avaliam que a reunião com Trump deve abordar temas como comércio, tarifas e segurança em inteligência artificial, entre outros. A guerra no Irã e os desdobramentos no Oriente Médio, assim como os laços entre China e Irã, também podem entrar na pauta.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,97%, para 3.949,91 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 1,04%, para 2.538,87 pontos, após o PBoC, o banco central do país, deixar suas principais taxas de juros inalteradas.

No cenário geopolítico, o petróleo recua pela quarta sessão consecutiva, com o alívio dos temores sobre possíveis interrupções nos fluxos de oleodutos da Arábia Saudita e o aumento das expectativas de conversas diplomáticas entre Trump e líderes do Golfo, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, também nesta semana. No fim da madrugada, o Brent caía quase 2,5%.

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Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão estável, com o índice S&P/ASX 200 a 8.731,90 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com