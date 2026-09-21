Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham em alta com petróleo em queda e encontro Trump-Xi no radar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/09/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, com o petróleo ampliando perdas recentes e antes do esperado encontro entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, nesta semana, em Washington.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O índice sul-coreano Kospi subiu 1,65% em Seul, para 7.007,72 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 1,18%, a 25.042,71 pontos, enquanto o Taiex registrou ganho de 1,14% em Taiwan, a 47.718,84 pontos.

No Japão, o mercado acionário não operou e permanecerá fechado até quarta-feira, em razão de feriados.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse a jornalistas que os EUA tiveram "um engajamento muito bem-sucedido" com o lado chinês, após conversas no domingo com o vice-primeiro-ministro da China He Lifeng em Nova York.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Xi fará uma visita oficial de três dias aos EUA a partir de quarta-feira. Especialistas e formuladores de políticas avaliam que a reunião com Trump deve abordar temas como comércio, tarifas e segurança em inteligência artificial, entre outros. A guerra no Irã e os desdobramentos no Oriente Médio, assim como os laços entre China e Irã, também podem entrar na pauta.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,97%, para 3.949,91 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 1,04%, para 2.538,87 pontos, após o PBoC, o banco central do país, deixar suas principais taxas de juros inalteradas.

No cenário geopolítico, o petróleo recua pela quarta sessão consecutiva, com o alívio dos temores sobre possíveis interrupções nos fluxos de oleodutos da Arábia Saudita e o aumento das expectativas de conversas diplomáticas entre Trump e líderes do Golfo, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, também nesta semana. No fim da madrugada, o Brent caía quase 2,5%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão estável, com o índice S&P/ASX 200 a 8.731,90 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV