Bolsas da Ásia fecham em alta com otimismo sobre possível acordo entre EUA e Irã

Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que houve avanços nas negociações com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Liderando os ganhos, o índice sul-coreano Kospi saltou 4,63% em Seul, a 8.123,62 pontos. Em Tóquio, o japonês Nikkei avançou 2,81%, a 66.020,04 pontos. Já o Hang Seng subiu 1,93% em Hong Kong, a 24.718,10 pontos, interrompendo uma sequência de sete pregões negativos, enquanto o Taiex avançou 2,36% em Taiwan, a 44.169,04 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite teve alta de 1,12%, a 4.031,51 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composite subiu 0,99%, a 2.697,17 pontos.

Ontem, Trump cancelou um novo ataque planejado contra o Irã após líderes do país persa supostamente terem aprovado um acordo preliminar com os EUA para suspender as hostilidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No fim da madrugada, circularam relatos de que o acerto prevê que Washington se comprometa a suspender as sanções ao petróleo iraniano e que Teerã garanta a reabertura do Estreito de Ormuz, por onde, em condições normais, transita cerca de 20% do petróleo mundial. Em reação a esses detalhes, o petróleo Brent - referência internacional - caía mais de 4% no início da manhã, para cerca de US$ 86,5 por barril.

Na Oceania, a bolsa da Austrália também foi impulsionada pelo otimismo em torno de um possível acordo entre EUA e Irã: o S&P/ASX 200 avançou 1,98% em Sydney, a 8.804,00 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com