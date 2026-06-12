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Bolsas da Ásia fecham em alta com otimismo sobre possível acordo entre EUA e Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 12.06.2026, 06:08:00 Editado em 12.06.2026, 06:19:34
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que houve avanços nas negociações com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio.

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Liderando os ganhos, o índice sul-coreano Kospi saltou 4,63% em Seul, a 8.123,62 pontos. Em Tóquio, o japonês Nikkei avançou 2,81%, a 66.020,04 pontos. Já o Hang Seng subiu 1,93% em Hong Kong, a 24.718,10 pontos, interrompendo uma sequência de sete pregões negativos, enquanto o Taiex avançou 2,36% em Taiwan, a 44.169,04 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite teve alta de 1,12%, a 4.031,51 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composite subiu 0,99%, a 2.697,17 pontos.

Ontem, Trump cancelou um novo ataque planejado contra o Irã após líderes do país persa supostamente terem aprovado um acordo preliminar com os EUA para suspender as hostilidades.

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No fim da madrugada, circularam relatos de que o acerto prevê que Washington se comprometa a suspender as sanções ao petróleo iraniano e que Teerã garanta a reabertura do Estreito de Ormuz, por onde, em condições normais, transita cerca de 20% do petróleo mundial. Em reação a esses detalhes, o petróleo Brent - referência internacional - caía mais de 4% no início da manhã, para cerca de US$ 86,5 por barril.

Na Oceania, a bolsa da Austrália também foi impulsionada pelo otimismo em torno de um possível acordo entre EUA e Irã: o S&P/ASX 200 avançou 1,98% em Sydney, a 8.804,00 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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