Bolsas da Ásia fecham em alta, com balanços corporativos em foco

Os mercados acionários da Ásia registraram ganhos, nesta segunda-feira, dia 2. Investidores monitoraram resultados da temporada de balanços, enquanto uma queda em leitura sobre a indústria da China não prejudicou o apetite por risco.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei terminou em alta de 1,82%, em 27.781,22 pontos. O resultado foi puxado por ações de empresas que publicaram balanços bem avaliados pelo mercado, mesmo em meio a preocupações com o reforço de medidas de controle contra a covid-19 no Japão. Misumi Group subiu 8,8%, após elevar previsões para o ano fiscal, e Toto ganhou 6,0%, após seu lucro líquido superar a previsão dos analistas.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou com ganho de 1,97%, em 3.464,29 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 2,15%, a 2.436,92 pontos. As ações chinesas se recuperaram de uma queda na semana anterior, com montadoras e companhias de bebidas compensando as perdas de siderúrgicas nesta segunda-feira. Kweichow Moutai ganhou 4,5%, após balanço, enquanto Wuliangye Yibin avançou 6,2% e Luzhou Lao Jiao, 5,7%. BYD Co. teve alta de 10% e fechamento em nível recorde. Já as siderúrgicas caíram, com a intenção de Pequim de reduzir emissões de gases causadores do efeito estufa. Baoshan Iron & Steel perdeu 7,8%.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China, medido pela Caixin Media e pela IHS Markit, caiu de 51,3 e junho a 50,3 em julho, na mínima em 16 meses, mas ainda acima da marca de 50, o que indica expansão nessa pesquisa.

Na Bolsa de Seul, o índice Kospi fechou em alta de 0,65%, em 3.223,04 pontos. Ações de tecnologia, montadoras e varejistas puxaram os ganhos na Coreia do Sul, após uma leitura positiva das exportações do país. Samsung Electronics subiu 1,0%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,1%, para 26.235,80 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex registrou alta de 1,49%, a 17.503,28 pontos.

Na Oceania, a Bolsa da Austrália também encerrou com ganhos. O índice acionário S&P/ASX 200 avançou 1,34% em Sydney, a 7.491,40 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).