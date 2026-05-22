Bolsas da Ásia fecham em alta, com atenção a esforços de paz entre EUA e Irã

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Por Sergio Caldas

São Paulo, 22/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, enquanto investidores seguiram monitorando esforços diplomáticos para um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã.

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Liderando os ganhos na região, o índice japonês Nikkei subiu 2,68% em Tóquio, a 63.339,07 pontos, impulsionado por ações de tecnologia e de eletrônicos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,41% em Seul, a 7.847,71 pontos, enquanto o Hang Seng teve ganho de 0,86% em Hong Kong, a 25.606,03 pontos, e o Taiex subiu 2,17% em Taiwan, a 42.267,97 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou alta de 0,87%, a 4.112,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,23%, a 2.862,78 pontos.

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Ontem à tarde, circulou a notícia de que Estados Unidos e Irã haviam alcançado uma versão preliminar final de um acordo de paz mediado pelo Paquistão.

Horas antes, a Reuters havia divulgado a informação de que Teerã pretendia manter seu urânio enriquecido no país, o que foi posteriormente negado por uma autoridade iraniana.

O clima de incerteza sustenta o petróleo, que voltou a subir após três dias de quedas. No fim da madrugada, o Brent avançava 3,2% para quase US$ 106 por barril.

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Na Oceania, a bolsa australiana também teve desempenho positivo, com alta de 0,41% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.657,00 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com