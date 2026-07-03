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Bolsas da Ásia fecham em alta, com apoio de tecnologia, após desempenho misto em NY

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 05:42:00 Editado em 03.07.2026, 05:54:04
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 03/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, com bom desempenho de ações de tecnologia, após o fechamento misto de Wall Street ontem.

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Liderando o movimento, o índice sul-coreano Kospi saltou 5,76% em Seul, a 8.088,34 pontos, revertendo parte do tombo de quase 8% da véspera. A Samsung Electronics, maior empresa do país e uma das principais fabricantes de chips de computador, avançou 8,22%. A concorrente menor SK Hynix disparou 10,88%.

Em Tóquio, o japonês Nikkei avançou 1,47%, a 69.744,07 pontos. A Kioxia, que fabrica chips de memória, subiu 9,23%.

Em outras praças da Ásia, o Hang Seng teve alta de 1,28% em Hong Kong, a 23.350,03 pontos, e o Taiex registrou ganho marginal de 0,08% em Taiwan, a 46.780,62 pontos.

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Na China continental, o dia foi de altas modestas: o Shanghai Composto subiu 0,37%, a 4.043,64 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,76%, a 2.792,58 pontos, após dados de atividade de serviços melhores do que o esperado.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram sem direção única, com nova máxima histórica do Dow Jones, estabilidade do S&P 500 e perdas do Nasdaq, que concentra papéis de tecnologia. Hoje, os mercados americanos não operam devido ao feriado do Dia da Independência nos EUA.

Nos últimos meses, ações globais ligadas à inteligência artificial têm mostrado forte volatilidade, em meio a dúvidas sobre o retorno de pesados investimentos feitos em infraestrutura de IA.

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Na Oceania, a bolsa da Austrália seguiu o tom positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 1,37% em Sydney, a 8.844,40 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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