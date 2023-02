Bolsas da Ásia fecham em alta, após rodada de ganhos em NY e à espera do Fed

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, dia 1º, na esteira de uma rodada de ganhos em Wall Street e à espera da decisão de juros do Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o banco central dos EUA.

O índice japonês Nikkei teve alta marginal de 0,07% em Tóquio, a 27.346,88 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,05% em Hong Kong, a 22.072,18 pontos, o sul-coreano Kospi subiu 1,02% em Seul, a 2.449,80 pontos, e o Taiex assegurou ganho de 1,01% em Taiwan, a 15.420,13 pontos.

Na China continental, o tom foi igualmente positivo: o Xangai Composto avançou 0,90%, a 3.284,92 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,45%, a 2.173,59 pontos.

O bom humor na Ásia veio após as bolsas de Nova York avançarem ontem, se recuperando de perdas do pregão anterior, em reação a mais um indício de desaceleração da inflação nos EUA, que pode persuadir o Fed a ser mais contido no aperto da política monetária nos próximos meses. Na tarde de hoje, espera-se que o BC americano aumente seus juros em 25 pontos-base, moderando a postura depois da elevação de 50 pontos-base de dezembro.

Pesquisa da Caixin Media e da S&P Global, por sua vez, mostrou que o PMI industrial da China ganhou leve força entre dezembro e janeiro, de 49 para 49,2, embora tenha permanecido abaixo da barreira de 50 que indica contração da atividade manufatureira.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul hoje. Em Sydney, o S&P/ASX 200 avançou 0,33%, a 7.501,70 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.