Bolsas da Ásia fecham em alta, após recuperação em Wall Street

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, 24, seguindo a recuperação de quinta-feira em Nova York, embora a semana tenha sido marcada por crescentes temores de que os EUA e a economia global como um todo entrem em recessão.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,23% em Tóquio nesta sexta, a 26.491,97 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 2,09% em Hong Kong, a 21.719,06 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 2,26% em Seul, a 2.366,60 pontos, e o Taiex se valorizou 0,84% em Taiwan, a 15.303,32 pontos.

Na China continental, os mercados também ficaram no azul: o Xangai Composto avançou 0,89%, a 3.349,75 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,32%, a 2.192,66 pontos.

Na quinta, Wall Street assegurou ganhos na reta final dos negócios, após investidores monitorarem o segundo dia de testemunho do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, no Congresso norte-americano.

Mantendo a linha da véspera, Powell disse que o Fed espera conter a disparada da inflação - que está no maior nível em quatro décadas - sem levar os EUA à recessão, mas reconheceu que a "trajetória está ficando cada vez mais desafiadora". Na semana passada, o Fed anunciou seu maior aumento de juros desde 1994.

Apesar do tom positivo de quinta-feira, os riscos de recessão vêm pesando no apetite por risco em Nova York e em outras partes do mundo.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou a Ásia e Wall Street nesta sexta, e o S&P/ASX 200 avançou 0,77% em Sydney, a 6.578.70 pontos.

