Bolsas da Ásia fecham em alta após rali em NY, impulsionadas por ações ligadas à IA

Sergio Caldas*

São Paulo, 05/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, após Wall Street estender o rali ontem, em meio a esperanças de que EUA e Irã cheguem a um acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz.

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Os principais índices acionários avançaram mais de 3% em Tóquio e Seul, puxados pela alta de ações de fabricantes de chips e de outras empresas ligadas à inteligência artificial (IA).

No Japão, o Nikkei subiu 3,66%, para 66.300,44 pontos. A fabricante de chips Kioxia ganhou 4,2%, enquanto a Advantest, produtora de equipamentos de teste de semicondutores, disparou 8,8%.

Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 3,76%, para 6.598,26 pontos, liderado por um ganho de 5,8% da fabricante de chips de memória SK Hynix. A gigante de tecnologia Samsung Electronics subiu 2,5%.

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Em Taiwan, o Taiex ganhou 2,88%, a 44.611,60 pontos, com a principal fabricante de chips do mercado, a TSMC, subindo 3,7%.

"Está claro que hoje o mercado subiu com força puxado por ações de IA. Quando você olha para os outros setores, há alguma atividade aqui e ali, mas o foco voltou mesmo para semicondutores, tecnologia e IA", disse Neil Newman, chefe de estratégia da Astris Advisory Japan.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 1,47%, para 3.878,43 pontos, e o Shenzhen Composto, menos abrangente, teve alta de 2,07%, a 2.537,55 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,24%, para 25.915,82 pontos.

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Ontem, as bolsas de Nova York estenderam o rali recente pelo quarto pregão consecutivo, com recordes de fechamento do Dow Jones e do S&P 500, em meio a um clima mais otimista em relação ao conflito no Oriente Médio.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o país pode chegar a um acordo com o Irã para a reabertura do Estreito de Ormuz - por onde transitava cerca de um quinto do petróleo mundial antes do início da guerra - até esta quarta-feira. O Brent, que na véspera caiu mais de 5%, subia 1% no fim desta madrugada.

Na Oceania, a bolsa australiana também teve desempenho positivo, com alta de 0,90% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, para 9.227,80 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press