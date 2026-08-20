Bolsas da Ásia fecham em alta após ganhos em Wall Street; Kospi salta quase 6%

Por Sergio Caldas

São Paulo, 20/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, acompanhando os ganhos em Wall Street, com destaque para o índice sul-coreano Kospi, que avançou quase 6%.

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Em Seul, o Kospi subiu 5,89%, para 6.852,58 pontos, revertendo a queda de 5,8% do pregão anterior. A Samsung Electronics avançou 9,5%, enquanto a fabricante de chips de memória SK Hynix disparou 12,7%, após anunciar uma recompra significativa de ações.

No Japão, o Nikkei subiu 1,36%, para 66.216,79 pontos. As ações do SoftBank Group, conglomerado multinacional de investimentos em tecnologia e uma das maiores empresas japonesas, avançaram 3,1%.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng registrou alta de 0,80% em Hong Kong, a 25.698,49 pontos, e o Taiex ganhou 0,48% em Taiwan, a 44.933,74 pontos.

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Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,24%, a 3.903,72 pontos, e o Shenzhen Composto subiu 0,79%, a 2.527,16 pontos, após o banco central do país (PBoC) mais uma vez manter inalteradas suas principais taxas de juros.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram com ganhos moderados, à medida que os rendimentos dos Treasuries caíram após o Tesouro dos EUA decidir ampliar as recompras de títulos de longo prazo.

Os rendimentos vinham subindo nos últimos meses, em meio a crescentes preocupações com a inflação, alimentadas, entre outros fatores, pela guerra no Irã, que já dura meses, e pelo aumento acelerado da dívida pública americana.

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Na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão em alta de 0,33%, com o índice S&P/ASX 200 avançando para 9.083,80 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com