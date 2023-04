Bolsas da Ásia fecham em alta, após BoJ manter política e rali em Wall Street

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, 28, após o Banco do Japão (BoJ) manter sua política monetária inalterada, como se previa, e Wall Street garantir robustos ganhos na quinta-feira, 27.

continua após publicidade .

Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 1,40% hoje, a 28.856,44 pontos, após o BC japonês deixar sua política ultra-acomodatícia intocada. O presidente do BoJ, Kazuo Ueda, que assumiu o cargo neste mês, disse que o relaxamento provavelmente continuará, mas afirmou que alterações poderão ocorrer durante o período de uma ampla revisão das medidas dos últimos 25 anos, que deverá ser de 12 a 18 meses.

A decisão do BoJ também derrubou a moeda japonesa ante o dólar, que chegou a ultrapassar 136 ienes nesta manhã, ante 133,94 no fim da tarde de ontem.

continua após publicidade .

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,27% em Hong Kong, a 19.894,57 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,23% em Seul, a 2.501,53 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,09% em Taiwan, a 15.579,18 pontos. Na segunda-feira (1), esses mercados não irão operar em função do feriado do Dia do Trabalho.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,14%, a 3.323,27 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,41%, a 2.056,04 pontos. Também por causa do Dia do Trabalho, as bolsas chinesas só reabrirão na quinta-feira (4).

O apetite por risco na Ásia veio também após as bolsas de Nova York encerrarem o pregão de quinta-feira com sólidos ganhos, no melhor dia desde janeiro, favorecidas por balanços positivos e em meio a um alívio em preocupações com o sistema bancário dos EUA.

Na Oceania, a bolsa da Austrália seguiu o tom da Ásia e de Wall Street nesta sexta, interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos. O S&P/ASX 200 avançou 0,23% em Sydney, a 7.309,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.