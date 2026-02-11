Bolsas da Ásia estendem ganhos recentes apesar de desempenho misto de Wall Street

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/02/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, estendendo ganhos recentes, apesar do comportamento misto de Wall Street ontem após dados desanimadores do varejo americano.

Liderando o movimento, o índice Taiex subiu 1,61% em Taiwan, a 33.605,71 pontos. Em outras partes da região, o sul-coreano Kospi avançou 1% em Seul, a 5.354,49 pontos, e o Hang Seng teve ganho de 0,31% em Hong Kong, 27.266,38 pontos.

No Japão, não houve negócios hoje em função de um feriado nacional. Nos últimos pregões, o Nikkei renovou máximas históricas em reação à ampla vitória da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, nas eleições legislativas do último fim de semana.

Na China continental, os mercados ficaram sem direção única na esteira de novos números da inflação doméstica. O Xangai Composto registrou alta marginal de 0,09%, a 4.131,98 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,24%, a 2.695,16 pontos.

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) chinês desacelerou para 0,2% em janeiro, ante 0,8% de dezembro, reavivando temores deflacionários.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram desempenho misto, com leve alta do Dow Jones e perdas modestas do S&P 500 e do Nasdaq, após indícios de consumo fraco nos EUA. Em dezembro, as vendas no varejo da maior economia do mundo se estabilizaram, contrariando expectativas de alta. Hoje, a atenção nos EUA vai se voltar para o relatório de emprego mensal, o chamado payroll.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, impulsionada por ações de mineração e do setor bancário. O S&P/ASX 200 avançou 1,66% em Sydney, a 9.014,80 pontos.

